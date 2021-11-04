Сергей Юран: На самом деле шансов у «Спартака» в матче с «Лестером» нет, и это печально

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча красно-белых против английского «Лестера» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Я неоднократно играл в Англии, знаю, что это такое. Английские болельщики здорово поддерживают своих. Конечно, шансы есть против каждого соперника. Но мне хочется быть реалистом. На самом деле шансов у «Спартака» в матче с «Лестером» нет, и это печально», - приводит слова Юрана Betonmobile.ru.

Матч «Лестер» - «Спартак» состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мерером из Турции.

После трех туров в группе C «Спартак» с тремя очками занимает четвертую позицию. «Лестер» расположился на третьей строчке, имея в своем активе четыре очка.