Боярский считает неверным решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением об отсутствии нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в составе сборной России на ноябрьские матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Это неверное решение. Почему? Когда Артем выходит на поле, он всегда забивает гол. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба-Азмун. Азмун был рад забить с передачи Дзюбы. Семак выпускает Дзюбу только на замену? Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин», - приводит слова Боярского «СЭ».

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.