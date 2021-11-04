Воронин вспомнил скандальный матч с «Крыльями» в 2011 году: Нас убивали, чтобы мы не стали чемпионом

Нынешний тренер московского «Динамо» Андрей Воронин вспомнил матч, в котором «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» (1:0) в матче, где футбольное поле было залито водой. По словам экс-нападающего сине-белых, его команду «убивали», чтобы она не стала чемпионом.

— Матч против «Крыльев» на залитом водой поле. 2011 год. Это самый безумный матч в твоей карьере?

— Да. «Динамо» целенаправленно убивали, чтобы мы не набрали очки. Я как капитан сказал, что мы не выйдем на поле, но руководство говорило, что нужно играть. А я даже сейчас считаю, что это была ошибка.

Нас убивали, чтобы мы не стали чемпионами. В тех условиях играть было нельзя. Все в воде. Мяч даже толком не скакал», - передает слова Воронина Youtube-канал «Ответь по-братски».

По итогам розыгрыша 2011/12 Российской футбольной премьер-лиги «Динамо» остановилось на третьем месте после 30-и туров, набрав 55 очков. Тогда чемпионом стал «Зенит», у которого в сумме был 61 балл.