«Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Тренерские штабы московского «Локомотива» и стамбульского «Галатасарая» огласили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.

Встреча состоится сегодня, 4 ноября, в Стамбуле на стадионе «Неф». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Англии.

После трех туров в группе H «Локомотив» с одним очком занимает четвертую позицию. «Галатасарай» возглавляет квартет, имея в своем активе семь очков.