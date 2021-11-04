Дмитрий Булыкин: «Спартаку» будет очень тяжело, ведь «Лестер» играет в высокоинтенсивный футбол

Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Лестером» и московским «Спартаком».

«Спартаку» будет очень тяжело, ведь англичане играют в высокоинтенсивный футбол. Если красно-белые не начнут играть на полную с первых минут, то у них будут проблемы. По сравнению с «Локомотивом», который сыграет с «Галатасараем», у команды Руя Витории сегодня гораздо меньше шансов на победу», - приводит слова Булыкина РИА Новости.

Матч «Лестер» - «Спартак» состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мерером из Турции.

После трех туров в группе C «Спартак» с тремя очками занимает четвертую позицию. «Лестер» расположился на третьей строчке, имея в своем активе четыре очка.