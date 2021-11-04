«Лестер» - «Спартак». Рассказов начнет матч на скамейке запасных

Стали известны составы московского «Спартака» и его соперника «Лестера» на встречу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Аиртон, Мозес, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Ларссон, Соболев.
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Эванс, Сёюнджю, Бертранд, Тилеманс, Сумаре, Гутьеррес, Ихеаначо, Дака.
Отметим, что в запасе красно-белых остались голкипер Александр Максименко и защитник Николай Рассказов.
Добавим, что после трех мачей «Спартак» с тремя очками занимает четвертую позицию в группе C. «Лестер» располагается на третьей строчке. У английского клуба в активе четыре очка.