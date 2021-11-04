Свищев - о Ничушкине: Эти гнусные истории выплескиваются перед большими спортивными мероприятиями

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о положительной допинг пробе у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Главная проблема в том, что все эти гнусные истории выплескиваются перед большими спортивными мероприятиями — это же все не просто так. Это делается, чтобы поднять статус агенства WADA, показать, что они белые и пушистые. Ну восемь лет уже прошло и вдруг очухались и решили, что Ничушкин где-то когда-то проходил в списке Родченкова. Ну самим-то не смешно?» - приводит слова Свищева Sport24.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.