Чалов не согласился с Мостовым, что киберспорт просто игра

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов ответил Александру Мостовому по поводу отношения к киберспорту.

Ранее экс-полузащитник сборной России выразил недоумение относительно призовых в чемпионатах по компьютерным играм и заявил, что не считает это видом спорта.

«Не соглашусь с высказыванием Мостового. Я слышал, как ребята готовятся к соревнованиям. Это такой же спорт, просто другие качества в нем задействуются. Сам бы я, наверное, не был бы киберспортсменом сейчас, реакция не та. Если бы не было бы футбола, я хотел бы им стать», - цитирует Чалова Sports.ru.

Напомним, что российская команда Team Spirit выиграла The International 10 по Dota 2, обыграв PSG.LGD со счетом 3:2.