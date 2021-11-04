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04 ноября 22:13

Андрей Созин: Карпин должен немедленно сесть на карантин перед матчами сборной России

Специалист накануне день рождения футболиста «Ростова» Данилы Глебова.

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на несоблюжение карантинных мер главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Специалист присутствовал на вечеринке в честь дня рождения капитана «Ростова» Данилы Глебова, которому 3 ноября исполнилось 22 года.

«Может, он пока не до конца осознает разницу между работой в клубе и сборной, которая является национальным, можно сказать, государственным институтом? Что будет, если Карпин, не дай бог, заразится? Какого масштаба катастрофа случится, если он передаст заразу игрокам на сборах? Считаю, что ему необходимо незамедлительно садиться на карантин и пройти несколько этапов тестирования, прежде чем он будет допущен до контактов с футболистами», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Отметим, что согласно постановлению правительства Ростовской области рестораны с 1 по 7 ноября в данном регионе могут работать только на вынос либо в случае, если они занимаются обслуживанием предприятия, которому разрешено работать во время локдауна.

К слову, Карпин до того, как возглавить сборную России, занимал пост главного тренера «Ростова».

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.

источник: Чемпионат.com
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