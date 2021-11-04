«Наполи» одержал волевую победу над «Легией» в гостевом матче Лиги Европы

Польская «Легия» сыграла вничью с итальянским «Наполи» в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Игра в Варшаве завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Автором гола в составе хозяев поля стал Махир Эмрели. Азербайджанский нападающий отличился на 10-й минуте. «Наполи» ответил точными ударами с пенальти Петра Зелиньски (51) и Дриса Мертенса (75), а также голами Ирвина Лосано (78) и Адама Уны (90).

Таким образом, на данный момент итальянский клуб располагается на первой строчке. У «Наполи» семь очков. «Легия» занимает второе место. У польского клуба шесть очков.

В пятом туре «Легия» сыграет в гостях с «Лестером» (25 ноября), а «Наполи» днем ранее проведет матч в Москве со «Спартаком».

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