ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы
04 ноября 22:40
автор:
автор фото: Твиттер ФК "Локомотив"

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Неф».

Московский «Локомотив» на выезде разошелся миром со стамбульским «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 44-й минуте первого тайма открыл форвард хозяев Софиан Фегули, отправив мяч в верхний угол ворот. Отыгрались железнодорожники благодаря усилиям нападающего Франсуа Камано (73-я минута), замкнувшего прострел с угла поля.

В концовке матча игра пошла на встречных курсах, что привело к накалу страстей. В компенсированное время произошла потасовка между футболистами обеих команд, а с трибун полетели посторонние предметы. Но счет остался неизменным - 1:1.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» примет дома римский «Лацио», а «Галатасарай» на своем стадионе сыграет с французским «Марселем». Обе встречи состоятся 25 ноября.

Лига Европы
4-й тур
Группа Е
«Галатасарай» (Стамбул) – «Локомотив» (Москва) 1:1 (1:0)
Голы: Фегули, 43; Камано, 73.
«Галатасарай» – Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 76), Фегули (Йылмаз, 71), Актюркоглу, Чикылдэу, Моруцан (Мохамед, 76), Кутлу, Дервишоглу (Диань, 90).
«Локомотив» – Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека (Серкейра, 85), Рыбчинский (Камано, 65), Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).
Предупреждения: Йедлин (8), Ненахов (14), Едвай (37), Йылмаз (74), Живоглядов (90), Дервишоглу (90), Диань (90), Баринов (90).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нефтехимик" вырвал победу у "Авангарда"В Риге стартует Volvo Open Cup"Ванкувер" выиграл у "Рейнджерс", Панарин и Подколзин обменялись шайбамиГорячая жена Овечкина показала, какой она бывает в порыве страстиРусскую гимнастку заподозрили в романе с Ди Каприо«Думала, умираю». Девушка Игнатьева – о панической атаке
Он уважать себя заставил… Как «Локомотив» не испугался и увез из Стамбула ничью
В выездном матче 4-готура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» железнодорожники отыгрались и даже могли вырвать победу, но в итоге взяли одно очко (1:1), которое мало что дает.
Минус Ничушкин, плюс Кузнецов? Теряем перед Олимпиадой форварда «Колорадо», но можем вернуть друга Овечкина
Сочи-2014 продолжает аукаться российскому спорту. На этот раз на положительной допинг-пробе погорел 26-летний хоккеист Валерий Ничушкин.
Щербакова в Италии: снова увидим чемпионку мира или она уже не вернется?
На третьем этапе серии Гран-при, который пройдет 5 и 6 ноября в Турине, в борьбу за выход в финал вступает действующая чемпионка планеты Анна Щербакова.
«Карпин — привитый-перепривитый, а люди просто ловят хайп». Червиченко — о скандальном видео с главным тренером сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» растиражированное СМИ видео, на котором главный тренер сборной России Валерий Карпин за неделю до решающих матчей отбора ЧМ-2022 и в разгар локдауна веселится на дне рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова.
Канело говорит, что победит до 8-го раунда — и ему можно верить. Расклад и ставки на бой Альварес — Плант
7 ноября на арене MGM Grand в Неваде определится абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе: мексиканец Сауль Альварес разделит ринг с американцем Калебом Плантом. «Плеймейкер» представляет главное событие боксерского уик-энда.
Карпин зажег на дне рождения Глебова. А как же локдаун и важнейшие матчи отбора на чемпионат мира?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин, как сообщает телеграм-канал «Приватный футбол», неплохо разрядился на мероприятии в честь дня рождения капитана «Ростова» Данила Глебова.
«Лестер» — «Спартак»: прямая трансляция матча Лиги Европы 04.11.2021
4 ноября 2021 года в Лестере состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».
Что с Месси, что без — у Парижа проблемы. Как «ПСЖ» упустил важную победу в Лейпциге
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в гостях мог одержать волевую победу над «Лейпцигом» без травмированного Лионеля Месси, но довольствовался ничьей 2:2.
Тысяча и один королевский гол. «Реал» первым достиг грандиозной отметки в Лиге чемпионов, победив «Шахтер»
Победу мадридцам над украинской командой в домашнем матче Лиги чемпионов (2:1) принес дубль Карима Бензема.
Кто за Валиевой — Туктамышева, Щербакова или Трусова? Рейтинг олимпийского сезона #1
«Плеймейкер» учреждает свой рейтинг российских одиночниц, претендующих на участие в февральской Олимпиаде.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика