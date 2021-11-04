«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» на выезде разошелся миром со стамбульским «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 44-й минуте первого тайма открыл форвард хозяев Софиан Фегули, отправив мяч в верхний угол ворот. Отыгрались железнодорожники благодаря усилиям нападающего Франсуа Камано (73-я минута), замкнувшего прострел с угла поля.

В концовке матча игра пошла на встречных курсах, что привело к накалу страстей. В компенсированное время произошла потасовка между футболистами обеих команд, а с трибун полетели посторонние предметы. Но счет остался неизменным - 1:1.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» примет дома римский «Лацио», а «Галатасарай» на своем стадионе сыграет с французским «Марселем». Обе встречи состоятся 25 ноября.