Эдди Хау станет новым главным тренером «Ньюкасла»

Бывший главный тренер «Борнмута» Эдди Хау достиг принципиальной договоренности с «Ньюкаслом» о том, чтобы возглавить «сорок». Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что контракт между «Ньюкаслом» и 43-летним специалистом будет рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что 20 октября пресс-служба «сорок» официально объявила об отставке Стива Брюса. Сейчас командой «Ньюкасла» временно руководит Грэм Джонс.

Ранее большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».