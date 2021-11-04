Булыкин оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги Европы

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру команды в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1).

«Локомотив» играл хорошо, прессинговал, было очень хорошее движение, команда шла в стыки; к сожалению, пропустили контратаку, и «Галатасарай» забил. Молодцы, что не опустили руки, отыгрались, а в конце могли и вырвать победу. Способна ли команда бороться за выход в плей-офф с такой игрой, как в Стамбуле? Вполне возможно. Мы видели, что команда могла победить, но ей не повезло с реализацией моментов», - цитирует ТАСС экс-игрока сборной России.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. »Фенербахче» лидирует в квартете, заработав восемь очков.