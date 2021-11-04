Билялетдинов - о матче с «Галатасараем»: Я давно не видел такой борьбы со стороны «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал итог матча железнодорожников против турецкого «Галатасарая» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Хорошая игра. Если «Локомотив» этот настрой и борьбу перенесет на чемпионат России, он прицепится к «Зениту». Было много борьбы, причем я давно такой борьбы не видел со стороны «Локомотива». Может быть, это элемент требований тренера, но цеплялись за мяч в центральной зоне так, чтобы не дать сопернику организовать атаку. Да, не всегда выигрывали, но сам подход и зрелищный, и энергозатратный. В начале игры я думал, сколько выдержит команда в таком темпе. Получилось волнами. Но игра, несомненно, «Локомотиву» в плюс», - приводит слова специалиста «Газета.ру».

Счет на 44-й минуте первого тайма открыл форвард хозяев Софиан Фегули, отправив мяч в верхний угол ворот. Отыгрались железнодорожники благодаря усилиям нападающего Франсуа Камано (73-я минута), замкнувшего прострел с угла поля.

В концовке матча игра пошла на встречных курсах, что привело к накалу страстей. В компенсированное время произошла потасовка между футболистами обеих команд, а с трибун полетели посторонние предметы. Но счет остался неизменным - 1:1.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.