Дмитрий Сычев: «Локомотиву» можно сетовать на упущенную победу в матче с «Галатасараем»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1).

«Когда во втором тайме поменялся рисунок игры, она проходила без середины поля, туда-обратно, у «Локомотива» были шансы, особенно, когда после углового два раза били в упор, но не реализовали момент. Можно сетовать на упущенную победу, но можно также вспомнить про момент, когда мяч попал в штангу ворот Гилерме. По игре, думаю, что ничья - объективный результат, которые обе команды заслуживали», - приводит ТАСС слова экс-игрока железнодорожников.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» примет дома римский «Лацио», а «Галатасарай» на своем стадионе сыграет с французским «Марселем». Обе встречи состоятся 25 ноября.