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05 ноября 00:02
автор: Александр Поволоцкий

Вячеслав Колосков: «Локомотив» в матче с «Галатасараем» показал, как нашим надо играть в еврокубках

Встречи Лиги Европы прошла в Стамбуле.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» (1:1).

Добавим, что после этой встречи команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертом месте группы E.

«Жалко, что матч закончился ничьей, но надо похвалить «Локомотив» и сказать, что их сегодняшняя игра — это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках. Они сыграли намного лучше, чем дома, здесь все было по-другому и по структуре, и по тактике и, главное, по характеру. У «Галатасарая» упертые, волевые футболисты, но «Локо» превзошел их в этом компоненте и не уступил ни одного метра поля без борьбы», - цитирует Колоскова Sport24.

В следующем туре «Локомотив» примет дома римский «Лацио». Встреча состоится 25 ноября.

источник: Sport24.ru
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