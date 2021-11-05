Вячеслав Колосков: «Локомотив» в матче с «Галатасараем» показал, как нашим надо играть в еврокубках

Рассказов не вышел, Селихов спас — вот и весь секрет! Как «Спартак» выстоял против «Лестера» в Англии

В 4-м туре Лиги Европы команда Руя Витории сыграла вничью с «Лестером» (1:1) благодаря голу Виктора Мозеса и отбитому Александром Селиховым пенальти от Джейми Варди.