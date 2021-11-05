Баринов - о матче с «Галатасараем»: Хорошо, что «Локомотив» так сыграл. Я рад за российскую команду

Болельщик «Локомотива» и известный актер Валерий Баринов прокомментировал итог матча железнодорожников против турецкого «Галатасарая» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, что для «Локомотива» это, скорее, добытое очко. Хорошо, что они так сыграли, все замечательно. Попахивает неким авантюризмом, когда команда идет играть первым номером, имея слабую оборону. Могли легко проиграть. У «Локомотива» был только еще один момент, а у них много, для нас наградой стал этот гол. Я рад за российскую команду», - приводит слова Баринова «СЭ».

Напомним, что счет на 44-й минуте первого тайма открыл форвард хозяев Софиан Фегули, отправив мяч в верхний угол ворот. Отыгрались железнодорожники благодаря усилиям нападающего Франсуа Камано (73-я минута), замкнувшего прострел с угла поля.

В концовке матча игра пошла на встречных курсах, что привело к накалу страстей. В компенсированное время произошла потасовка между футболистами обеих команд, а с трибун полетели посторонние предметы. Но счет остался неизменным - 1:1.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.