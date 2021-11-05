Евгений Милешкин: Могли и проиграть, и выиграть, но главное – «Локомотив» смотрелся очень достойно

Директор Футбольной школы молодежи (ФШМ) Евгений Милешкин, игравший с 1981 по 1991 год за «Локомотив» в чемпионатах СССР и бывший капитаном команды, рассказал про свои впечатления от матча в Стамбуле между «Локо» и «Галатасараем» (1:1).

– Зрелищный матч, приятно смотреть на такие игры. Могли и проиграть, могли выиграть, но главное – «Локомотив» смотрелся очень достойно, - подчеркнул Милешкин. - Прессинг – это правильно, это современный футбол. Да, пока не все идеально, были и провалы, выходы у соперника «2 в 1» и «3 в 2». Но эту стадию нужно пройти. Безусловно, рассчитываем на усиление состава: и в оборону, и в полузащиту, и в атаку требуются исполнители. Особенно сильный центральный защитник, ведь Дмитрию Баринову приходится сейчас играть не на своей профильной позиции. Плюс штабу требуется зимой как следует поработать над физикой.