«Лестер» сравнял счет в матче со «Спартаком»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» идет второй тайм.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес, замкнувший навес с правого фланга от хавбека Михаила Игнатова. На 58-й минуте «Лестер» смог отыграться - после углового форвард Айозе Перес сделал скидку, а защитник Даниэль Амарте головой вколотил мяч в сетку.

Встреча проходит на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мерером из Турции.

После трех туров в группе C «Спартак» с тремя очками занимает четвертую позицию. «Лестер» расположился на третьей строчке, имея в своем активе четыре очка.