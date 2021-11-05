Наумов - о ничьей с «Галатасараем»: «Локомотив» действительно показал игру Гисдоля

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итог матча железнодорожников против турецкого «Галатасарая» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив» действительно показал игру нового тренера, теперь я увидел, что хочет Гисдоль. То, что сегодня показал «Локомотив», мне интересно. Это какой-то взрыв. Вопрос в том, как события дальше будут развиваться. Сильный соперник может наказать, но в рамках нашей лиги это может и пройти, средние команды РПЛ будут проигрывать», - приводит слова Наумова «РБ-Спорт».

Напомним, что счет на 44-й минуте первого тайма открыл форвард хозяев Софиан Фегули, отправив мяч в верхний угол ворот. Отыгрались железнодорожники благодаря усилиям нападающего Франсуа Камано (73-я минута), замкнувшего прострел с угла поля.

В концовке матча игра пошла на встречных курсах, что привело к накалу страстей. В компенсированное время произошла потасовка между футболистами обеих команд, а с трибун полетели посторонние предметы. Но счет остался неизменным - 1:1.

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.