«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы, Селихов отбил пенальти от Варди

Московский «Спартак» разошелся миром с английским «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес, замкнувший навес с правого фланга от хавбека Михаила Игнатова. На 58-й минуте «Лестер» смог отыграться - после углового форвард Айозе Перес сделал скидку, а защитник Даниэль Амарте головой вколотил мяч в сетку.

На 75-й минуте Мозес сфолил в своей штрафной и был назначен одиннадцатиметровый удар, который не реализовал нападающий англичан Джейми Варди - голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил мяч ногами.

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).