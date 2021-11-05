Дмитрий Губерниев: Витория узнал, что у него есть вратарь, и это не Максименко

Известный российский обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча «Лестер» -«Спартак» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«По «Спартаку»! Важное!!! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем и физически хватает минут на 70….Кутепов оказывается существует и может даже на поле появляться…. Морально-волевые качества есть и даже далеко копаться не надо…. Пациент скорее жив чем мёртв…. Вперёд, «Спартак»!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).