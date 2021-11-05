Игорь Колыванов: «Спартак» в игре против «Лестера» выглядел достойно

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результате матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» (1:1).

«Спартак» в игре против «Лестера» выглядел достойно. Наверное, многие скептики говорили, что в Англии результат будет отрицательным. Команда перестроилась, проявила характер. У болельщиков сейчас немного от сердца отлегло. У «Спартака» же есть все шансы, чтобы выйти из группы», - приводит слова Колыванов «Чемпионат».

Напомним, что счет на 51-й минуте открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес, замкнувший навес с правого фланга от хавбека Михаила Игнатова. На 58-й минуте «Лестер» смог отыграться - после углового форвард Айозе Перес сделал скидку, а защитник Даниэль Амарте головой вколотил мяч в сетку.

На 75-й минуте Мозес сфолил в своей штрафной и был назначен одиннадцатиметровый удар, который не реализовал нападающий англичан Джейми Варди - голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил мяч ногами.

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.