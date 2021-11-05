«Спартак» предложил новый контракт Рассказову

Московский «Спартак» предложил продление контракта защитнику Николаю Рассказову. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, московский клуб предлагает игроку контракт до окончания сезона-2024/25, стороны ведут переговоры. При этом уже в январе Николай согласно регламента по статусу и переходам ФИФА будет иметь возможность подписать соглашение с другим клубом.

Отметим, что действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах.