Александр Гришин: У Дзюбы самый острый язык в российском футболе

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что у нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы самый острый язык среди всех российских футболистов.

«Самый острый язык в российском футболе? Дзюба, конечно. Он иногда не думает, что говорит. Но говорит иногда смешно. Мне нравится его слушать. Иногда перегибает. Кто не перегибает? Надо говорить. А почему надо бояться говорить о какой-то проблеме?» — сказал Гришин в видео на YouTube-канале «oSporte TV».

Напомним, что 1 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил итоговый состав на матчи отборочного цикла с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября), в который не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

За два тура до окончания группового этапа отборочного турнира российская команда лидирует в своей группе, набрав 19 очков, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке с 18 очками.