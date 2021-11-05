Рахимов объяснил, что «Локомотив» в матче с «Галатасараем» играл в новую для себя схему

Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Галатасараем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

«Посмотрите, как они без мяча играли. Они играли очень высоко, и они оборонялись очень высоко. Это то, что сейчас будет прививаться в «Локомотиве». Это то, что в своё время начинал делать «РБ Лейпциг», это делают многие немецкие тренеры. И называется это «оборона вперед». И они постоянно этим пользуются. Они будут это отрабатывать.

Во втором тайме «Локомотив» создавал много своих моментов, у него была очень хорошая контригра», - заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После этой ничьей команда Маркуса Гисдоля с двумя очками осталась на четвертой позиции группы E. Подопечные Фатиха Терима сохранили первую строчку квартета, заработав восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» примет дома римский «Лацио», а «Галатасарай» на своем стадионе сыграет с французским «Марселем». Обе встречи состоятся 25 ноября.