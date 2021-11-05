Мацуев - о матче «Лестер» - «Спартак»: Оборона сыграла замечательно. Селихов - герой матча

Народный артист России Денис Мацуев прокомментировал результат матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» - «Спартак» (1:1).

«Я говорил еще до матча, что надо цепляться и брать очки. Как будто меня услышали и сделали максимум, что только возможно. Браво команде, что она выстояла. Мы понимаем, в каком состоянии мы находились до матча. На данном этапе это лучшее, что могло бы быть. Оборона сыграла замечательно. Селихов - герой матча», - приводит слова Мацуева «СЭ».

Напомним, что счет на 51-й минуте открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес, замкнувший навес с правого фланга от хавбека Михаила Игнатова. На 58-й минуте «Лестер» смог отыграться - после углового форвард Айозе Перес сделал скидку, а защитник Даниэль Амарте головой вколотил мяч в сетку.

На 75-й минуте Мозес сфолил в своей штрафной и был назначен одиннадцатиметровый удар, который не реализовал нападающий англичан Джейми Варди - голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил мяч ногами.

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.