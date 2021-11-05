Болотова - об отказе Дзюбы от вызова в сборную России: Это от неуверенности в себе

Главный PR-менеджер в российском футболе Елена Болотова прокомментировала отказ от вызова в сборную России нападающего Артема Дзюбы.

«Такое вот состояние души - если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции, после всех слов о патриотизме и любви к стране это смотрится смешно. Раньше он говорил, что каждый футболист мечтает выступать за сборную, а «гимн и честь — не пустые слова», - приводит слова Болотовой Sport24.

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.