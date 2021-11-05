Карпин - о Модриче: Две руки, две ноги и одна голова. И что?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лидере Хорватии Луке Модриче. По словам специалиста, в этом игроке нет ничего особенного.

«В составе Хорватии Модрич, игроки ведущих европейских клубов. Это решаемая проблема. Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.