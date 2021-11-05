Анатолий Бышовец: Задача «Спартака» была не проиграть, они справились

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча красно-белых против «Лестера» в рамках 4-го тура Лиги Европы (1:1).

«Задача в матче с «Лестером» была не проиграть. Тактика выбрана правильно, были шансы у «Спартака» в контратаке, играли вторым номером. Думаю, что стиль игры с англичанами — это вынужденная мера, потому что нужны очки, а не зрелище», - приводит слова Бышовца «РБ-Спорт».

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).