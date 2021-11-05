ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 ноября 13:17
автор: Александр Бойченко

Анатолий Бышовец: Задача «Спартака» была не проиграть, они справились

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в 4-м туре Лиги Европы (1:1).

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча красно-белых против «Лестера» в рамках 4-го тура Лиги Европы (1:1).

«Задача в матче с «Лестером» была не проиграть. Тактика выбрана правильно, были шансы у «Спартака» в контратаке, играли вторым номером. Думаю, что стиль игры с англичанами — это вынужденная мера, потому что нужны очки, а не зрелище», - приводит слова Бышовца «РБ-Спорт».

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" проиграла "Торонто", несмотря на 32 сэйва ВасилевскогоВалерий Ничушкин может быть дисквалифицирован ВАДА на 4 годаЮдзуру Ханю снялся с Гран-при ЯпонииТуктамышева может стать успешной в фильмах "для взрослых"?Смотрите, что сделал Дзюба сразу после матча «Ювентус» — «Зенит»​Зачем шейхам «Спартак»: всего одна причина
«Величайший боксер современности заберет четвертый пояс». Прогноз Валуева на бой Альварес — Плант
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, в котором 7 ноября 2021 года в Лас-Вегасе встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант.
«В прошлый раз я угадал победу Камару, думаю, угадаю и теперь». Валуев — о главном бое UFC 268
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев дал прогноз на чемпионский бой в полусреднем дивизионе UFC между нигерийцем Камару Усманом и американцем Колби Ковингтоном, который пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.
14-й тур РПЛ с дерби «Спартак» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четырнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
Нигерийский Кошмар снова побьет болтливого американца. Расклад и лучшие ставки на UFC 268
7 ноября пройдет очередной турнир UFC, главным событием которого станет бой-реванш в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. «Плеймейкер» представляет этот и другой поединки большого вечера ММА в Нью-Йорке.
Хорошо хоть Украину ближе не подпустили… Россия — по-прежнему 10-я в рейтинге УЕФА
После очередного тура в еврокубках Россия осталась на десятом месте в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
В шаге от Золотого Бретта! Овечкин забил в ворота лучшей команды НХЛ — есть гол №740 (видео)
В выездном матче НХЛ с «Флоридой» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи, но это не спасло «Вашингтон» от поражения в овертайме (4:5).
Рассказов не вышел, Селихов спас — вот и весь секрет! Как «Спартак» выстоял против «Лестера» в Англии
В 4-м туре Лиги Европы команда Руя Витории сыграла вничью с «Лестером» (1:1) благодаря голу Виктора Мозеса и отбитому Александром Селиховым пенальти от Джейми Варди.
Он уважать себя заставил… Как «Локомотив» не испугался и увез из Стамбула ничью
В выездном матче 4-готура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» железнодорожники отыгрались и даже могли вырвать победу, но в итоге взяли одно очко (1:1), которое мало что дает.
Минус Ничушкин, плюс Кузнецов? Теряем перед Олимпиадой форварда «Колорадо», но можем вернуть друга Овечкина
Сочи-2014 продолжает аукаться российскому спорту. На этот раз на положительной допинг-пробе погорел 26-летний хоккеист Валерий Ничушкин.
Щербакова в Италии: снова увидим чемпионку мира или она уже не вернется?
На третьем этапе серии Гран-при, который пройдет 5 и 6 ноября в Турине, в борьбу за выход в финал вступает действующая чемпионка планеты Анна Щербакова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика