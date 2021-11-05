Сборная России попросила рэпера Оксимирона отсрочить выпуск нового альбома из-за матчей отбора

Пресс-служба сборной России оставила комментарий под видео с новым треком рэпера Оксимирона. Он объявил о выпуске нового альбома в своих последних интервью. Полноценные альбомы рэпер не выпускал с 2015 года.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — написала пресс-служба сборной России под видео с новым треком Оксимирона на YouTube.

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.