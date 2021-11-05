Агент Хайкина отреагировал на информацию об интересе к голкиперу клубов АПЛ

Отто Фредриксон, агент российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина, высказался об информации, что игроком интересуются клубы чемпионата Англии.

«Никита в последнее время отлично выступает, и, очевидно, это заметили многие клубы. Что касается слухов, то у меня нет комментариев», - приводит слова Фредриксона «СЭ».

Ранее сообщалось, что скауты «Норвича» и «Уотфорда» просматривали 26-летнего игрока на матче Лиги конференций с «Ромой» (2:2). Также голкипером интересуются несколько клубов Чемпионшипа.

В текущем сезоне Хайкин провел за «Буде-Глимт» 4 матча в Лиге Конференций, в которых пропустил 4 гола. Он был вызван в национальную команду.

Добавим, что сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 баллами.