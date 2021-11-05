Хави покинул «Аль-Садд» и стал главным тренером «Барселоны»

Катарский клуб «Аль-Садд», главным тренером которого являлся Хави, сообщил, что 41-летний специалист переходит на работу в «Барселону».
Отмечается, что стороны согласовали сумму компенсации, предусмотренную за досрочное расторжение контракта.
Ожидается, что первый матч под руководством 41-летнего специалиста клуб проведет 20 ноября в рамках встречи чемпионата Испании с «Эспаньолом».
Добавим, что Хави воспитанник «Барселоны» и выступал за клуб до 2015 года, когда перешел в «Аль-Садд» еще в качестве игрока. В составе испанской команды он выиграл 25 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов и два Клубных чемпионата мира.
Напомним, что ранее пост наставника «Барселоны» покинул 58-летний специалист Роналд Куман.