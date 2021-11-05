Владимир Гладилин: «Спартак» добился максимального результата против «Лестера»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.

«Результат, по сути дела, максимальный. Добились ничьей, выглядели достойно с сильным соперником, который превосходил по всем позициям. Была видна команда, хотя ошибок было достаточно. Но все вышли и компактно сражались, бились именно за результат, это было видно. Потому что после трех неудачных предыдущих матчей выступить достойно в Англии было задачей для всех», - приводит слова Гладилина «Газета.ру».

Напомним, что счет на 51-й минуте открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес, замкнувший навес с правого фланга от хавбека Михаила Игнатова. На 58-й минуте «Лестер» смог отыграться - после углового форвард Айозе Перес сделал скидку, а защитник Даниэль Амарте головой вколотил мяч в сетку.

На 75-й минуте Мозес сфолил в своей штрафной и был назначен одиннадцатиметровый удар, который не реализовал нападающий англичан Джейми Варди - голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил мяч ногами.

Таким образом, команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C. Подопечные Брэндана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.