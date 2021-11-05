Висенте дель Боске считает, что Хави идеален для должности главного тренера «Барселоны»

Бывший наставник «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о приходе Хави на пост главного тренера «Барселоны».

«Хави - это идеальный человек для того, чтобы связать прошлое, настоящее и будущее «Барселоны». Он отличный тренер и полностью готов работать с сине-гранатовыми», - приводит слова Висенте дель Боске Onda Cero.

Ожидается, что первый матч под руководством 41-летнего специалиста клуб проведет 20 ноября в рамках встречи чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Добавим, что Хави воспитанник «Барселоны» и выступал за клуб до 2015 года, когда перешел в «Аль-Садд» еще в качестве игрока. В составе испанской команды он выиграл 25 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов и два Клубных чемпионата мира.

Напомним, что ранее пост наставника «Барселоны» покинул 58-летний специалист Роналд Куман.