Стало известно, когда «Химки» объявят имя нового главного тренера

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб объявит имя нового главного тренера до 20 ноября.

«Список пока не сформирован - с «Крыльями Советов» отыграем и всю следующую неделю посвятим этому, как и говорили. В понедельник или вторник плюс-минус список определим. Он будет укороченный, в нем будут те тренеры, с которыми будем говорить. Думаю, до 20 ноября, до завершения паузы на игры сборных », - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Ранее пост наставника подмосковной команды покинул Игорь Черевченко. Специалист возглавлял «Химки» с 25 сентября прошлого года. Под его руководством команда одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Ранее в своей карьере россиянин тренировал «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Балтику».

В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, что является лучшим результатом клуба в истории их выступлений в РПЛ.

Добавим, что после 13 туров нынешнего сезона российской премьер-лиги «Химки» идут на 15-м месте, набрав 12 очков.