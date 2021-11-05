Марко Трабукки: Следующим тренером «Спартака» будет итальянец

Футбольный агент Марко Трабукки назвал свою версию дальнейших событий в московском «Спартаке».

«Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет. Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Добавим, что после 13 туров чемпионата РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.