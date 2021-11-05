Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

Стала известна причина, по которой хавбек «Вест Хэма» Никола Влашич пропустил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Генком».

Как сообщает Nogometne-vijesti.hr, 24-летний футболист не вышел на поле из-за повреждения, полученного на тренировке. Отмечается, что Влашич получил сильный удар локтем по голове от партнера по «Вест Хэму». Хорват потерял сознание и рухнул на поле.

Сообщается, что Никола быстро пришел в себя. Полузащитник просил выпустить его на поле в игре с «Генком».

Напомним, что летом Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом».