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05 ноября 17:11
автор: Александр Поволоцкий

Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

Предыдущим клубом хорвата был московский ЦСКА.

Стала известна причина, по которой хавбек «Вест Хэма» Никола Влашич пропустил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Генком».

Как сообщает Nogometne-vijesti.hr, 24-летний футболист не вышел на поле из-за повреждения, полученного на тренировке. Отмечается, что Влашич получил сильный удар локтем по голове от партнера по «Вест Хэму». Хорват потерял сознание и рухнул на поле.

Сообщается, что Никола быстро пришел в себя. Полузащитник просил выпустить его на поле в игре с «Генком».

Напомним, что летом Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом».

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