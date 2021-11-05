Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»

«Астана» объявила об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 51-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Ежуров. Напомним, что Тихонов был наказан за то, что во время первого тайма встречи с «Кайратом» увел свою команду в подтрибунное помещение. Специалист и футболисты выразили несогласие с работой судей.

Добавим, что через несколько минут »Астана» вернулась на поле. Встреча завершилась победой «Кайрата» со счетом 0:1.