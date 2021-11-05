Виталий Милонов: Зачем Смородская обидела «Спартак»? Хочет, чтобы кто-то ползал, пускай ползает сама

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал слова Ольги Смородской в поддержку движения Black Lives Matter.

- Зачем Смородская обидела наш «Спартак»? Она хочет, чтобы наши игроки ползали на коленях перед чужим народом, позорились? Я считаю ее высказывание антироссийским. Нормальные русские мужики сделали все правильно, а она их осуждает почему-то. Если она хочет, чтобы кто-то ползал, пускай ползает сама, хоть задницей вперед. Кто будет вставать на колено, тех надо гнать из команды с позором и создавать для них 69-ю лигу, - приводит слова Милонова «Спорт-экспресс».

Напомним, что в интервью Sport24.ru бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Спартак» можно назвать клубом расистов за отказ преклонять колено перед матчем Лиги Европы с «Лестером» (1:1): «После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты».