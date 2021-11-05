Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси был уведомлен о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».

Как сообщает портал RTP Deportivo, французское издание France Football, вручающее награду лучшему игроку года, связалось с аргентинским форвардом по поводу его победы, и тот уже дал журналу традиционное интервью.

Напомним, что в нынешнем году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу в Кубке Америки в составе сборной Аргентины, завоевал с «Барселоной» Кубок Испании, а также с 30 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром испанской примеры.