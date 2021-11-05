Зимой «Лион» вновь попытается подписать Азмуна

Как сообщает L’Equipe, с целью усилить атакующую линию команды руководство французского клуба ближайшей зимой попытается осуществить трансфер иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

При этом, отмечает издание, в «Лионе» не прекращают наблюдать за полузащитником «Порту» Хесусом Короной.

Ранее итальянский журналист Даниэле Лонго сообщил, что интерес к 26-летнему иранцу кроме «Лиона» возобновил немецкий «Байер», готовый подписать форварда на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Кроме того, сообщалось об интересе к Азмуну со стороны лондонского «Арсенала».

Добавим, что Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. С тех пор иранский форвард провел за клуб из Санкт-Петербурга 99 матчей и записал на свой счет 61 забитый мяч и 23 голевые передачи, а также заработал 14 желтых и одну красную карточки. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает порталом transfermarkt в 23 миллиона евро.