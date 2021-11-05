В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Гаттузо

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что московский клуб ведет переговоры с итальянским тренером Дженарро Гаттузо.

- Главный тренер «Спартака» - Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», - передает слова Зеленова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые готовы предложить итальянскому специалисту Дженарро Гаттузо трехлетний контракт с зарплатой более 1,5 миллиона евро за сезон.