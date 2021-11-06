Директор France Football - о том, что «Золотой мяч» получит Месси: Полная чушь

Директор журнала France Football Паскаль Ферре опроверг слухи о том, что нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получит седьмой «Золотой мяч».

«Это полная чушь. Мы уже видели подобное в течение последних 10 дней или около того. Большой блеф», - приводит слова Ферре Actu Foot.

Напомним, что в нынешнем году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу в Кубке Америки в составе сборной Аргентины, завоевал с «Барселоной» Кубок Испании, а также с 30 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром испанской примеры.