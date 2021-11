«Спартак» может возглавить бывший помощник Конте

Новым главным тренером московского «Спартака» может стать итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин в своем твиттере.

Paolo #Vanoli could soon become the new #Spartak Moscow coach. Vanoli worked with Antonio Conte at Chelsea and Inter. He is now ready to step up and become a manager. #transfers @fcsm_official