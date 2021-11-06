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06 ноября 06:40

«Спартак» может возглавить бывший помощник Конте

Новым главным тренером московского «Спартака» может стать итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин в своем твиттере.

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория, под руководством которого красно-белые после 13 туров чемпионата России занимают девятое место в турнирной таблице.

источник: Twitter.com
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