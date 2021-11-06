Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не будет извиняться перед «Спартаком» за слова о расизме.

«Пусть подают в суд. Что я могу сказать? Извиниться? Нет, не хочу», - приводит слова Смородской «РБ-Спорт».

Ранее Смородская назвала «Спартак» клубом расистов. В московской команде сразу же отреагировали на эти слова, отметив, что это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона.

Напомним, что 7 ноября в рамках 14-го тура чемпионата России «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.