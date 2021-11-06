Шевченко близок к назначению в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, близок к тому, чтобы стать наставником «Дженоа». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, стороны находятся в финальной стадии согласования контракта, который будет рассчитан до 2023 года с зарплатой в 1,8 млн евро в год.

Напомним, что Шевченко покинул сборную Украины в июле этого года после истечения срока его контракта с УАФ. На прошедшем чемпионате Европы украинцы вышли в четвертьфинал, где проиграли британцам - 0:4.