Хави - о назначении в «Барселону»: Лучший клуб мира должен побеждать

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от работы на новом посту.

«Мы будем работать на максимум. В конце концов мы «Барса» - лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Он не может играть вничью или проигрывать. Так что у меня будут максимальные требования. Мы постараемся осчастливить игроков. Нам придется упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен очень позитивно. Но нужно будет много поработать, чтобы все наладилось», - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение с 41-летним специалистом подписано до конца сезона-2023/24.

Ожидается, что Хави Эрнандес прибудет в Барселону в выходные, а в понедельник, 8 ноября, вступит в новую должность на специальной церемонии, которая состоится на открытом для болельщиков стадионе «Камп Ноу».

Напомним, что Хави является воспитанником академии «Барселоны», а за основную команду начал выступать с 1998 года. За 17 лет проведенных в каталонском клубе Хави выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Хави провел за «Барселону» 767 матчей, записав на свой счет 85 забитых мячей и 185 голевых передач.