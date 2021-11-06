«Реал» планирует продлить контракт с Кроосом

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, вероятнее всего, останется в мадридском клубе. Контракт немецкого футболиста истекает летом 2023 года, но руководство уже сейчас готово его продлить.Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

По информации источника, мадридцы планируют начать переговоры. Ожидается, что Кроос продлит контракт до 2024 года.

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В общей сложности он провел за мадридский клуб 325 матчей, забил 22 гола и отдал 80 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе «сливочных» немецкий полузащитник стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.