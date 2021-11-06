Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» - все еще клуб номер один в Манчестере и, возможно, в мире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

«Не могу представить, что они обойдут нас по чемпионским титулам. Но надо отдать должное тому, что они сделали за последние 10 или даже 4-5 лет, доминируя в Англии и в Европе. Но мы «Манчестер Юнайтед», мы всегда возвращаемся. Я думаю, что мы — клуб номер один в Манчестере и, возможно, в мире», - приводит слова Сульшера Goal.

Отметим, что за последние 10 лет «МЮ» становился чемпионом Англии лишь раз, а «МС» - пять.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После 10 туров в АПЛ «МЮ» с 17 очками занимает пятую позицию в турнирной таблице. «МС» расположился на третьей строчке, имея в своем активе 20 очков.